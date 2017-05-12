Новое кладбище появится в Нижнем Тагиле рядом с «Центральным» к 20 ноября 2017 года (ФОТО)
Новое кладбище Нижнего Тагила будет отличаться от уже существующих.
Заявки на участие в торгах принимаются до 23 мая. Новое кладбище рассчитано на смешанные типы погребения и предполагает, как традиционные типы захоронения, так и захоронения после кремации. Оно расположится в полукилометре от существующего кладбища «Центральное» и в полутора километрах от посёлка Кирпичный. Сейчас эта территория частично занята лесом и мелким кустарником.
Территория нового кладбища разбита на несколько частей:
- входная зона
Здесь организуют въезд и выезд с территории кладбища. Его дополнят вазоны для цветов и урны для мелкого мусора.
- административно-хозяйственная часть
Совмещена с входной зоной. В этой части расположатся трансформаторная подстанция, пожарные резервуары и подъезды к указанным системам.
- традиционные захоронения
Зону захоронений решить по системе регулярной планировки, разбив её дорожно-транспортной сетью на кварталы с оптимальной площадью в 1 га. Кварталы разделить на участки, связанные проездами и пешеходными дорожками поясняется в техническом задании.
- захоронений в колумбарной стене
Эта зона состоит из 10 колумбарных стен и расположится вдоль южной границы кладбища.
Для размещения урн с прахом проектом предусмотрены колумбарные стенки. Проектом предусмотрено размещение 72 ячеек сообщается в проектной документации.
- вероисповедальный участок с ритуальной зоной
- зона моральной защиты
Парковки для легковых автомобилей и общественного транспорта разместятся на расстоянии менее 150 метров от центрального входа, а остановки оборудуют остановочными павильонами.
Запроектированная дорожная схема разработана с учётом возможности транспортной увязки с существующим кладбищем «Центральное» и мемориальным комплексом, расположенным вдоль Кушвинского тракта говорится в проектной документации.
До 20 ноября 2017 года планируется завершить следующие пункты строительства.
- дороги асфальтобетонные (подъездная автодорога и парковки);
- тротуар асфальтобетонный;
- вырубка деревьев в необходимом объеме для устройства подъездной дороги и
парковок;
- водоотводные сооружения в виде бетонных лотков с территории подъездной
автодороги;
- озеленение;
- малые архитектурные формы территории подъездной автодороги – вазоны, урны,
- ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа;
- дорожные знаки и разметка;
- остановочный павильон – 2шт.;
- колумбарные стены – вдоль подъездной дороги;
- электроснабжение 6 кВ, включая комплектную трансформаторную подстанцию
(КТП), с установкой приборов учета расхода энергоресурсов;
- электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение;
- пусконаладочные работы;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- пожарный резервуар – 2 шт.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru