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Новое кладбище появится в Нижнем Тагиле рядом с «Центральным» к 20 ноября 2017 года (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новое кладбище появится в Нижнем Тагиле рядом с «Центральным» к 20 ноября 2017 года (ФОТО)

12 мая 2017, 15:00ОбществоЕкатерина Малых
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