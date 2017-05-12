Новое кладбище появится в Нижнем Тагиле рядом с «Центральным» к 20 ноября 2017 года (ФОТО)

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 мая. Новое кладбище рассчитано на смешанные типы погребения и предполагает, как традиционные типы захоронения, так и захоронения после кремации. Оно расположится в полукилометре от существующего кладбища «Центральное» и в полутора километрах от посёлка Кирпичный. Сейчас эта территория частично занята лесом и мелким кустарником.

Территория нового кладбища разбита на несколько частей:

входная зона

Здесь организуют въезд и выезд с территории кладбища. Его дополнят вазоны для цветов и урны для мелкого мусора.

административно-хозяйственная часть

Совмещена с входной зоной. В этой части расположатся трансформаторная подстанция, пожарные резервуары и подъезды к указанным системам.

традиционные захоронения

Зону захоронений решить по системе регулярной планировки, разбив её дорожно-транспортной сетью на кварталы с оптимальной площадью в 1 га. Кварталы разделить на участки, связанные проездами и пешеходными дорожками поясняется в техническом задании.

захоронений в колумбарной стене

Эта зона состоит из 10 колумбарных стен и расположится вдоль южной границы кладбища.

Для размещения урн с прахом проектом предусмотрены колумбарные стенки. Проектом предусмотрено размещение 72 ячеек сообщается в проектной документации.

вероисповедальный участок с ритуальной зоной

зона моральной защиты

Парковки для легковых автомобилей и общественного транспорта разместятся на расстоянии менее 150 метров от центрального входа, а остановки оборудуют остановочными павильонами.

Запроектированная дорожная схема разработана с учётом возможности транспортной увязки с существующим кладбищем «Центральное» и мемориальным комплексом, расположенным вдоль Кушвинского тракта говорится в проектной документации.

До 20 ноября 2017 года планируется завершить следующие пункты строительства.

- дороги асфальтобетонные (подъездная автодорога и парковки);

- тротуар асфальтобетонный;

- вырубка деревьев в необходимом объеме для устройства подъездной дороги и

парковок;

- водоотводные сооружения в виде бетонных лотков с территории подъездной

автодороги;

- озеленение;

- малые архитектурные формы территории подъездной автодороги – вазоны, урны,

- ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа;

- дорожные знаки и разметка;

- остановочный павильон – 2шт.;

- колумбарные стены – вдоль подъездной дороги;

- электроснабжение 6 кВ, включая комплектную трансформаторную подстанцию

(КТП), с установкой приборов учета расхода энергоресурсов;

- электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение;

- пусконаладочные работы;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- пожарный резервуар – 2 шт.