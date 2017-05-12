Отец троих детей из Екатеринбурга не вернулся домой после рабочей смены
12 мая 2017, 07:15Общество
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В Екатеринбурге уже больше недели разыскивается человек. Отец троих детей Алексей Артамонов 3 мая ушёл после рабочей смены, однако домой не вернулся.
Сюжеты: Екатеринбург
Коллеги сообщили, что не заметили ничего необычного, прощаясь с Алексеем после работы. Мужчина трудится на гранитном карьере ЖБИ. Покидая территорию завода, он попал на камеры видеонаблюдения. С тех пор его никто не видел.
Родные также не замечали ничего необычного в поведении мужчины. Однако в день пропажи он перестал выходить на связь. Первые три дня телефон был включен, однако потом «абонент оказался вне зоны действия». Родные обратились в полицию.
Рост мужчины - 170 см. Он был одет в светло-бежевую куртку, голубую футболку и синие джинсы, передает E1.ru.
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