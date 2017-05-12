Отец троих детей из Екатеринбурга не вернулся домой после рабочей смены

Коллеги сообщили, что не заметили ничего необычного, прощаясь с Алексеем после работы. Мужчина трудится на гранитном карьере ЖБИ. Покидая территорию завода, он попал на камеры видеонаблюдения. С тех пор его никто не видел.

Родные также не замечали ничего необычного в поведении мужчины. Однако в день пропажи он перестал выходить на связь. Первые три дня телефон был включен, однако потом «абонент оказался вне зоны действия». Родные обратились в полицию.

Рост мужчины - 170 см. Он был одет в светло-бежевую куртку, голубую футболку и синие джинсы, передает E1.ru.