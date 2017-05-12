Развивающее оборудование для детских учреждений

Польза развивающего тактильного и интерактивного оборудования для детей неоценима. С его помощью малыши могут быстро и увлекательно:

познавать мир, изучать что-то новое;

получать необходимые навыки;

развивать моторику, укреплять зрение;

формировать художественный вкус, совершенствовать творческие способности;

развивать образное мышление, внимание, усидчивость, память и другие функции мозга.

Какое выбрать?

Развивающее оборудование разделяют на 2 категории: для школ и для детских садов. Разница заключается в том, что школьное оборудование нацелено в основном на обучение (стенды для школ, доски), а дошкольное - преимущественно игровое.

Дети младшего дошкольного возраста не усидчивы, поэтому для их развития нужно использовать то, что сможет их заинтересовать. Например, стол-мозаика, с помощью которого малыш развивает:

моторику — благодаря мелким деталям;

воображение — можно составить любое изображение;

усидчивость — потому что детям это интересно.

Детей постарше заинтересует оборудование, предназначенное для рисования. Прозрачный мольберт из небьющегося стекла или световой стол для рисования песком привлекут внимание ребенка, раскроют его творческий потенциал и подарят массу положительных эмоций!

Интерактивное оборудование в большинстве своем легко регулируется по росту, малыш не будет тянуться или сутулиться, а значит учиться на нем будет комфортно детям разного роста. Многие модели оборудованы колесиками для удобства перемещения стола, а также фиксаторами, чтобы закрепить его в том месте, где это нужно.

Детям постарше

Для старших дошколят и школьников требуется обучающее оборудование:

интерактивные столы с обратной связью, позволяющие преподавателю охватить вниманием весь класс и помочь тем, у кого возникают трудности;

интерактивная доска, синхронизирующаяся с компьютером — позволяет быстро выводить на экран необходимую информацию, схемы, рисунки, таблицы, сохранять все записанные на доске данные в память компьютера, сворачивать, перемещать объекты и т. д.;

синхронизирующаяся с компьютером — позволяет быстро выводить на экран необходимую информацию, схемы, рисунки, таблицы, сохранять все записанные на доске данные в память компьютера, сворачивать, перемещать объекты и т. д.; настенные экраны, проекторы, а также многое другое.

Все, что касается детей, должно быть безопасным. Если вы выбираете тактильное развивающее оборудование, следите за тем, чтобы стекла и зеркала были небьющимися, чтобы не было острых углов, о которые ребенок может пораниться, а крепления были надежными.

Что касается интерактивного оборудования — оно обязательно должно быть безопасным для зрения. Если вы выбираете, скажем, интерактивную доску, то обратите внимание на покрытие экрана (белое матовое) и его размеры (достаточно большие, чтобы картинка с него просматривалось из любой точки комнаты). Изображение на нем должно быть четким, ярким, а сама доска не должна отсвечивать. Работая с такой доской, детям не придется напрягать глаза, обучение станет легче и приятней.