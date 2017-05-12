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Сироты из Алапаевского района выехали из предоставленного им гнилого жилья из-за невозможности там жить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сироты из Алапаевского района выехали из предоставленного им гнилого жилья из-за невозможности там жить

12 мая 2017, 11:40Общество
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