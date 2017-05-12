Сироты из Алапаевского района выехали из предоставленного им гнилого жилья из-за невозможности там жить

Три двухквартирных дома построили в селе Махнево для детей-сирот в 2015 году. С виду это хорошие дома, но внутри оказались прогнившие полы и стены, не забетонированная выгребная яма, сырость и еще много различных нарушений.

Комиссия из УКСа выявила более 20 нарушений. Возглавлявший тогда администрацию села Николай Бузань категорически отказался подписывать акт приемки. Но через год врио главы стал Владимир Колотвин.

Он поддался настоятельным требованиям свердловских властей о приемке объектов и вместе со своим заместителем подписал акты. Семьи заселились в новое жилье, но жить в них стало невозможно из-за постоянного холода, сырости, прогнивающих полов и стен.

Людям пришлось выехать. К тому же, в данных квартирах оказались невероятные тарифы на коммунальные услуги: за три месяца проживания одной из семей было начислено за пользование электроэнергией 38 000 рублей.

Жильцы-сироты съехали на съемные квартиры и сейчас проживают там, сообщает РИА URA.RU. Предъявить претензии и исправить недостатки в строительстве сейчас уже не представляется возможным: фирма-подрядчик исчезла сразу же, как дома были сданы в эксплуатацию.