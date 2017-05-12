Сотрудники колонии в Нижнем Тагиле обвиняются в издевательствах над осужденным

Так, Фарух Б., который отбывает наказание за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека, рассказал правозащитникам об издевательствах сотрудников ИК над ним. Более того, чтобы привлечь внимание к проблеме, мужчина нанес себе травмы живота, пишет Znak.com. Представитель ГУФСИН Александр Левченко, заверил, что травмы живота Фарух Б. себе не наносил, эта информация в противном случае была бы занесена в медкарту.

В пресс-службе ГУФСИН сообщили, что по информации, распространяемой правозащитниками, сейчас проводится проверка. В случае если данные подтвердятся, то виновные сотрудники УИС понесут наказание.

Однако если окажется, что распространяемая информация не имеет ничего общего с действительностью, юристы ГУФСИН направят исковые заявления на СМИ, которые публиковали недостоверные сведения. Напомним, некоторое время назад офицеры ГУФСИН, которых обвинили в издевательствах над осужденным Горевановым, выиграли суд и получили компенсацию за клевету в размере 210 тысяч рублей.

Тагильский общественник Егор Бычков на своей странице в социальных сетях сообщил, что он нанял адвоката, чтобы разобраться, откуда у Фаруха шрам на животе.

Очевидно, что сотрудники колонии, грубо нарушив закон, не внесли в медицинскую карту информацию о травмах Бердиева. Я нанял Бердиеву адвоката и разберусь, откуда у него этот шрам написал Бычков на личной странице.