Сотрудники колонии в Нижнем Тагиле обвиняются в издевательствах над осужденным
Сотрудники ИК-5 в Нижнем Тагиле обвиняются в неправовых действиях по отношению к осужденному. Об этом пишет ряд региональных СМИ.
Так, Фарух Б., который отбывает наказание за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть человека, рассказал правозащитникам об издевательствах сотрудников ИК над ним. Более того, чтобы привлечь внимание к проблеме, мужчина нанес себе травмы живота, пишет Znak.com. Представитель ГУФСИН Александр Левченко, заверил, что травмы живота Фарух Б. себе не наносил, эта информация в противном случае была бы занесена в медкарту.
В пресс-службе ГУФСИН сообщили, что по информации, распространяемой правозащитниками, сейчас проводится проверка. В случае если данные подтвердятся, то виновные сотрудники УИС понесут наказание.
Однако если окажется, что распространяемая информация не имеет ничего общего с действительностью, юристы ГУФСИН направят исковые заявления на СМИ, которые публиковали недостоверные сведения. Напомним, некоторое время назад офицеры ГУФСИН, которых обвинили в издевательствах над осужденным Горевановым, выиграли суд и получили компенсацию за клевету в размере 210 тысяч рублей.
Тагильский общественник Егор Бычков на своей странице в социальных сетях сообщил, что он нанял адвоката, чтобы разобраться, откуда у Фаруха шрам на животе.
Очевидно, что сотрудники колонии, грубо нарушив закон, не внесли в медицинскую карту информацию о травмах Бердиева. Я нанял Бердиеву адвоката и разберусь, откуда у него этот шрам написал Бычков на личной странице.
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