Всероссийская акция «Сохрани жизни! Сбавь скорость! Притормози!» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)
12 мая 2017, 12:45Общество
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В рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая проходит во всем мире с 8 по 14 мая, Нижний Тагил принял участие во всероссийской акции, сообщает Отделение ГИБДД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во всем мире проходит Четвертая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники нижнетагильского ОГИБДД вместе с детьми и педагогами Горноуральского ГО вышли на улицы города с плакатами и листовками, призывающими участников дорожного движения к соблюдению ПДД.
В поселке Черноисточинск к акции присоединились школьники, занимающиеся в районном детском доме творчества, а в поселке Уралец воспитанники детского сада № 4.
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Водителям дети вручали листовки, напоминающие о соблюдении скоростного режима на дорогах, с пешеходами беседовали о правилах безопасного перехода дороги.
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Фото: Отделение пропаганды Нижнего Тагила
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