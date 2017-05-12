Всероссийская акция «Сохрани жизни! Сбавь скорость! Притормози!» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Во всем мире проходит Четвертая глобальная неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники нижнетагильского ОГИБДД вместе с детьми и педагогами Горноуральского ГО вышли на улицы города с плакатами и листовками, призывающими участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

В поселке Черноисточинск к акции присоединились школьники, занимающиеся в районном детском доме творчества, а в поселке Уралец воспитанники детского сада № 4.

Водителям дети вручали листовки, напоминающие о соблюдении скоростного режима на дорогах, с пешеходами беседовали о правилах безопасного перехода дороги.

Фото: Отделение пропаганды Нижнего Тагила