Директор Нижнетагильского исторического архива получила благодарность от Путина

Нижнетагильский городской исторический архив является одним из крупнейших муниципальных архивов в Уральском регионе. В нем активно проводится оцифровка архивных документов, формируются электронные базы документов. Также в архиве представлены услуги по удаленному доступу пользователей к справочным средствам.