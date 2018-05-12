+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
вечер: +8
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.74 - 0.78
EUR 73.51 - 0.67
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Директор Нижнетагильского исторического архива получила благодарность от Путина

12 мая 2018, 14:00Добавить новость
Нижний Тагил,благодарность от президента,нижнетагильский архив,архивы,работники архивов,президент РФ
По распоряжению президента РФ Владимира Путина от 4 мая 2018 года были вынесены благодарности восьми работникам архивной службы. В их число попала директор Нижнетагильского городского исторического архива Татьяна Вязова. Нижнетагильский городской исторический архив является одним из крупнейших муниципальных архивов в Уральском регионе. В нем активно проводится оцифровка архивных документов, формируются электронные базы документов. Также в архиве представлены услуги по удаленному доступу пользователей к справочным средствам.

Кроме Нижнетагильского архива благодарности от президента РФ получили сотрудники архивов Самары, Новгородской области, Камчатского края и Республики Дагестан, пишет «Тагильский рабочий».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Экскурсия для слабовидящих людей прошла в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 15:00
0 0
Писатель Алексей Иванов приглашен в проект кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле
сегодня, 13:00
0 0
79 тагильчан пострадали от укусов клещей с начала сезона в 2018 году
сегодня, 10:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 17
Сейчас на сайте 2064 гостя и 10 пользователей
Подписаться на новости