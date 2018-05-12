Директор Нижнетагильского исторического архива получила благодарность от Путина

По распоряжению президента РФ Владимира Путина от 4 мая 2018 года были вынесены благодарности восьми работникам архивной службы. В их число попала директор Нижнетагильского городского исторического архива Татьяна Вязова. Нижнетагильский городской исторический архив является одним из крупнейших муниципальных архивов в Уральском регионе. В нем активно проводится оцифровка архивных документов, формируются электронные базы документов. Также в архиве представлены услуги по удаленному доступу пользователей к справочным средствам.
Кроме Нижнетагильского архива благодарности от президента РФ получили сотрудники архивов Самары, Новгородской области, Камчатского края и Республики Дагестан, пишет «Тагильский рабочий».