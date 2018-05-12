Экскурсия для слабовидящих людей прошла в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 мая в нижнетагильском культурном центре «Дом Окуджавы» прошла экскурсия для незрячих и слабовидящих людей. Гости узнали о детстве Булата Окуджавы, о его школьных годах и о том, как жила семья поэта в Нижнем Тагиле. Экскурсоводы не только преподнесли информацию, но и разрешили гостям изучить руками некоторые экспонаты — бюст Ленина, старый телефон, книги и книжный шкаф. После экскурсии гости читали стихи Булата Окуджавы и исполняли его песни.
Как сообщает Центральная городская библиотека, такая экскурсия состоялась в рамках литературного проекта «ЧитайУрал!», который направлен на продвижение литературного краеведения в тифлоформате, поддержку и продвижение чтения по Брайлю книг уральских писателей.
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила