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Новости Нижнего Тагила

Экскурсия для слабовидящих людей прошла в «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 мая 2018, 15:00Добавить новость
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10 мая в нижнетагильском культурном центре «Дом Окуджавы» прошла экскурсия для незрячих и слабовидящих людей. Гости узнали о детстве Булата Окуджавы, о его школьных годах и о том, как жила семья поэта в Нижнем Тагиле. Экскурсоводы не только преподнесли информацию, но и разрешили гостям изучить руками некоторые экспонаты — бюст Ленина, старый телефон, книги и книжный шкаф. После экскурсии гости читали стихи Булата Окуджавы и исполняли его песни.

Как сообщает Центральная городская библиотека, такая экскурсия состоялась в рамках литературного проекта «ЧитайУрал!», который направлен на продвижение литературного краеведения в тифлоформате, поддержку и продвижение чтения по Брайлю книг уральских писателей.

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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила


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