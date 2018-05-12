Хирург из Краснотурьинска отсудил у больницы 509 тыс. рублей за свои изобретения
12 мая, 12:30Общество
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Хирург из Краснотурьинска отсудил у больницы, где раньше работал, 509 тысяч рублей за использование его авторских изобретений.
Врач работал в больнице заведующим хирургическим отделением. В 2014-2016 годах он изобрел способ санации гнойных полостей в забрюшинном пространстве и способ аппендэктомии при распространении воспалительного процесса на купол слепой кишки.
Право на эти инновации принадлежит больнице, а их автор имеет право на денежное вознаграждение. Однако больница не выплатила деньги врачу, и бывший сотрудник обратился в суд.
Суд частично удовлетворил иск и взыскал с больницы в общей сложности 509 тысяч рублей, пишет «Екатеринбург в эфире».
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