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Новости Нижнего Тагила

Писатель Алексей Иванов приглашен в проект кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле

12 мая 2018, 13:00Добавить новость
Нижний Тагил,гора Белая,писатель,Алексей Иванов,исторические места,кластер,проект
Известного уральского писателя Алексея Иванова пригласили присоединится к проекту кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле. Вокруг горы Белой планируется создать особую экономическую зону, куда войдут исторические места, например, Висимский заповедник, Черноисточинск и река Чусовая.

Руководство рабочей группы по развитию кластера решило пригласить Иванова в проект, потому что он хорошо разбирается в истории Демидовских мест и уже писал о них в своих книгах. Также, по словам руководства, у писателя есть материалы для написания новой книги об этих местах.

Средства для продвижения проекта с участием Иванова планируется попросить у известных уральских бизнесменов.

Продюсер Алексея Иванова подтвердила, что писателю поступило предложение принять участие в данном проекте, и он им заинтересовался, но конкретных договоренностей пока нет, пишет Znak

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