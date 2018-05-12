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Новости Нижнего Тагила

Жильцы дома в Екатеринбурге получили стотысячные счета от управляющей компании (ФОТО)

12 мая 2018, 15:35Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,мошенничество,нарушение,коммунальные платежи,коммунальные услуги,Управляющая компания,лицензия
В Екатеринбурге жители ЖК «Гольфстрим» получили квитанции на оплату коммунальных счетов на суммы более 100 тысяч рублей.

Жильцы ЖК «Гольфстрим», расположенного в Екатеринбурге по адресу Переходный переулок, 9, получили коммунальные счета за апрель, в которых значатся долги на суммы более 100 тысяч рублей. Жители обвиняют в мошенничестве управляющую компанию «Ремстройкомплект» и намерены создать ТСЖ, сообщает информационное агенство URA.ru.

С 2015, когда был построен дом, им управляла УК «Территория». В период с апреля 2016 по август 2017 управление домом не осуществлялось, но коммунальные услуги жильцам оказывались. За этот период у жильцов образовался долг.

По подсчетам жильцов, если сложить все задолженности, указанные в квитанциях, общая сумма превысит 20 миллионов рублей. Однако управляющая компания настаивает на том, что занималась указанным домом и до получения лицензии и требует оплаты.

 

Мы уже получили ответ от департамента стройнадзора, в котором сказано, что «Ремстройкомплект» не имеет права выставлять нам счета за тот период, -- сообщают жильцы. 

 

город,Екатеринбург,жкх,мошенничество,нарушение,коммунальные платежи,коммунальные услуги,Управляющая компания,лицензиягород,Екатеринбург,жкх,мошенничество,нарушение,коммунальные платежи,коммунальные услуги,Управляющая компания,лицензия

Фото предоставлены жильцами дома

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