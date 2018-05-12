Жильцы дома в Екатеринбурге получили стотысячные счета от управляющей компании (ФОТО)

Жильцы ЖК «Гольфстрим», расположенного в Екатеринбурге по адресу Переходный переулок, 9, получили коммунальные счета за апрель, в которых значатся долги на суммы более 100 тысяч рублей. Жители обвиняют в мошенничестве управляющую компанию «Ремстройкомплект» и намерены создать ТСЖ, сообщает информационное агенство URA.ru.

С 2015, когда был построен дом, им управляла УК «Территория». В период с апреля 2016 по август 2017 управление домом не осуществлялось, но коммунальные услуги жильцам оказывались. За этот период у жильцов образовался долг.

По подсчетам жильцов, если сложить все задолженности, указанные в квитанциях, общая сумма превысит 20 миллионов рублей. Однако управляющая компания настаивает на том, что занималась указанным домом и до получения лицензии и требует оплаты.

Мы уже получили ответ от департамента стройнадзора, в котором сказано, что «Ремстройкомплект» не имеет права выставлять нам счета за тот период сообщают жильцы.

Фото предоставлены жильцами дома