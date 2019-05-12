Екатеринбуржцы пытаются спасти памятник клавиатуре

Арт-объект из Екатеринбурга под названием «Памятник клавиатуре», по мнению уральских общественников, находится под угрозой уничтожения, сообщает Ура.ру.
Жителей города беспокоит состояние, в котором сейчас находится памятник. Главной причиной названа реконструкция на набережной Исети.
Лестницу снесли совсем, валяется кусок забора… На памятник буквально надвигаются богатые особняки, того и глядишь, скоро растопчут,написано в посте группы на Facebook, созданной для привлечения внимания к проблеме.
Чтобы сохранить арт-объект активисты предложили провести субботник, в ходе которого памятник покрасят и приведут в порядок. Акцию запланировали на 13 мая в 19:00.
«Памятник клавиатуре» появился на берегу Исети в 2005 году и является единственным арт-объектом подобного плана. Жители Екатеринбурга называют его одной из главных городских достопримечательностей. При этом, памятник регулярно подвергался нападениям вандалов, которые выворачивали клавиши, вкопанные в землю.