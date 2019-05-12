Екатеринбуржцы пытаются спасти памятник клавиатуре

Жителей города беспокоит состояние, в котором сейчас находится памятник. Главной причиной названа реконструкция на набережной Исети.

Лестницу снесли совсем, валяется кусок забора… На памятник буквально надвигаются богатые особняки, того и глядишь, скоро растопчут,написано в посте группы на Facebook, созданной для привлечения внимания к проблеме.

Чтобы сохранить арт-объект активисты предложили провести субботник, в ходе которого памятник покрасят и приведут в порядок. Акцию запланировали на 13 мая в 19:00.