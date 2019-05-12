Место «смотрящего» востока Свердловской области скоро станет вакантным

Согласно информации от источника издания, Вагифа Камышловского недавно выписали из больница на паллиативное лечение. В настоящий момент 67-летний авторитет находится в тяжёлом состоянии.

Он уже никого не узнает, но азербайджанская диаспора собирает деньги на лечение за границей. Понятно, что он уже не в состоянии выполнять функции смотрящего,рассказал источник журналистам.

Уход Вагифа от активных дел, по утверждению силовиков, повлияет на ситуацию в криминальной среде. Уже в апреле была разогнана воровская сходка, на которой планировалась передача власти от нынешнего смотрящего Александру Воротникову, в преступной среде известному, как Воротник. Встрече помешали оперативники ОБОП с отрядом силовой поддержки.

Помимо Воротника среди кандидатов на замещения Вагифа источник называет Агаяра Агаева, Надиру Салифову (известному, как Лоту Гули) и Гия Акоеву (Гия Свердловский). Также на восток Свердловской области одно время имели виды воры в законе из Тюмени. Положение «смотрящего» и вора в законе теперь сопряжено с пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов.

Вагиф в последнее время ничего не решал. Это связано, в том числе, и с новым законом, вводящим ответственность за обладание высшим статусом в криминальном мире,пояснил собеседник «АиФ Урал».