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Место «смотрящего» востока Свердловской области скоро станет вакантным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Место «смотрящего» востока Свердловской области скоро станет вакантным

Сегодня, 13:25ОбществоФото: pxhere.com
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