Судмедэксперты опровергли версию об убийстве школьника из Первоуральска
Вчера, 22:24ОбществоФото: sledcom.ru
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Версия о том, что 15-летний школьник был убит толпой наркоманов, не подтвердилась. Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле подростка следов насилия, сообщает E1.
Первоначальная версия о том, что девятиклассник погиб после нападения нескольких человек, которую разрабатывало следствие, не подтвердилась. Результаты судебно-медицинского исследования показали, что смерть 15-летнего подростка не носит криминального характера. Доследственная проверка продолжается.
Информация о якобы убийстве юноши появилась в сообществах Первоуральска 11 мая. Подростка, как сообщили его друзья и знакомые, окликнули неизвестные и попросили сигарету. Получив отказ, толпа набросилась на школьника и забила его руками и ногами.
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