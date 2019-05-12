Судмедэксперты опровергли версию об убийстве школьника из Первоуральска

Первоначальная версия о том, что девятиклассник погиб после нападения нескольких человек, которую разрабатывало следствие, не подтвердилась. Результаты судебно-медицинского исследования показали, что смерть 15-летнего подростка не носит криминального характера. Доследственная проверка продолжается.

Информация о якобы убийстве юноши появилась в сообществах Первоуральска 11 мая. Подростка, как сообщили его друзья и знакомые, окликнули неизвестные и попросили сигарету. Получив отказ, толпа набросилась на школьника и забила его руками и ногами.