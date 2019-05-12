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Свердловчане смогут наблюдать полёт МКС с 12 по 18 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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International space station 67647 1920

Свердловчане смогут наблюдать полёт МКС с 12 по 18 мая

Вчера, 23:15ОбществоФото: pixabay.com
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