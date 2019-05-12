Свердловчане смогут наблюдать полёт МКС с 12 по 18 мая

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Жители Свердловской области смогут наблюдать в ночное время полёт Международной космической станции. Увидеть МКС получится только в течение двух-четырёх минут и в течение семи дней, сообщают «Вечерние Ведомости».
Международную космическую станцию, которая появится в южной части неба, легко будет спутать с самолётом. Отличительными признаками являются характерная скорость, время полёта и направление (станция будет двигаться с запада на восток). Также МКС будет светиться в ночном небе ярче, чем другие космические объекты и Луна. Обладатели телескопов смогут различить солнечные батареи станции – они будут выглядеть как буква «Н» или «Т».
Ниже представлен календарь наблюдений, где указано время появления и исчезновения МКС из области видимости.
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