«Барселона» готова усадить Суареса в запас ради трансфера Мартинеса

Об этом сообщает «Советский спорт».

Согласно источнику, каталонский клуб гарантировал игроку место в стартовом составе. Сине-гранатовые готовы пойти на такой шаг даже если придется усадить в запас нападающего Луиса Суареса.

По информации СМИ, «нерадзурри» просят за аргентинца 111 млн евро, однако, «Барса» пытается сбить ценник, предложив своих футболистов.