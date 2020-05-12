«Барселона» готова усадить Суареса в запас ради трансфера Мартинеса
Сегодня, 16:04ОбществоФото: pxhere.com
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Руководство «Барселоны» не оставляет попыток пригласить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Об этом сообщает «Советский спорт».
Согласно источнику, каталонский клуб гарантировал игроку место в стартовом составе. Сине-гранатовые готовы пойти на такой шаг даже если придется усадить в запас нападающего Луиса Суареса.
По информации СМИ, «нерадзурри» просят за аргентинца 111 млн евро, однако, «Барса» пытается сбить ценник, предложив своих футболистов.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.
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