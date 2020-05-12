Чиновников в России предложили крупно штрафовать за оскорбления граждан

Так, государственных и муниципальных чиновников могут начать штрафовать на 50-100 тысяч рублей за оскорбления. Кроме того, они могут быть отстранены от должности на год. При повторном нарушении правил штраф увеличивается до 100-150 тысяч рублей, а дисквалификация может достигать двух лет.

Авторы телеграмм-канала «Мейстер» пишут, что нынешнее наплевательское отношение представителей власти к обычным людям наносит непоправимый ущерб репутации. Кроме того, в век интернета, все «выходки» властей сразу попадают на первые полосы. Вспомнить только экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставлял офицера МЧС прыгать за ключами. А чего стоит история с Дмитрием Овсянниковым, который начал «козырять» своим положением в аэропорте Ижевска, за что потом и был уволен с должности заместителя министра и исключен из «Единой России». Но решение о наказании всегда было разным. Теперь же законодательство может получить настоящую правовую базу, по которой приговоры будут одинаковыми для всех.