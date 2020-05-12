Доставили в обсерватор: в Екатеринбург с Бали прибыли 96 уральцев
Сегодня, 10:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург с Бали прибыли 339 россиян, 96 из них вышли в Екатеринбурге. Остальные направились в Новосибирск и Москву, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказали изданию пассажиры, их направили в обсерватор под Асбестом, устроенный в санатории «Белый камень».
Также пассажиры рассказали, что в Новосибирске самолет делал остановку. Там же они выходили и проходили пограничный контроль.
Ранее туристы были возвращены из Израиля. Они также были направлены в обсерватор, обустроенный в одном из отелей Екатеринбурга.
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