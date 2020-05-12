Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции в Свердловской области

Согласно Указу, режим продлен до 18 мая.

В документе уточняется, что на территории региона продлевается действие масочного режима в общественном транспорте и помещениях. Каждый свердловчанин, отправляющийся на работу, должен иметь при себе справку от работодателя.

В течение этой недели будет анализироваться динамика заболеваемости, и к 18 мая будет принято решение о продлении или смягчении ограничений.