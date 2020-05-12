Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции в Свердловской области
Сегодня, 08:14ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал Указ о продлении режима повышенной готовности в регионе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно Указу, режим продлен до 18 мая.
В документе уточняется, что на территории региона продлевается действие масочного режима в общественном транспорте и помещениях. Каждый свердловчанин, отправляющийся на работу, должен иметь при себе справку от работодателя.
В течение этой недели будет анализироваться динамика заболеваемости, и к 18 мая будет принято решение о продлении или смягчении ограничений.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил о завершении нерабочих дней на территории России. Решение об отмене или продлении режима повышенной готовности будут принимать главы регионов.
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