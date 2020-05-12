Кассационный суд вернул дело Николая Коляды о возмещении ущерба в Свердловский облсуд

Согласно информации, указанной в картотеке областного суда, из Седьмого кассационного суда, расположенного в Челябинске, вернулось дело о возмещении морального ущерба в размере 556,7 тысяч рублей Евгению Гераськину, с автомобилем которого столкнулся Коляда.

Как рассказал изданию сам драматург, иск Гераськина сначала рассматривали в Кировском районном суде Екатеринбурга. Он был удовлетворен частично. Общая сумма составила 556,7 тысяч рублей и еще 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Коляда был не согласен с требованием, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Седьмой кассационный суд решение отменил и снова отправил его в областной суд.

По словам Коляды, решение кассационного суда его устроило. Однако сейчас предстоит еще одно разбирательства. Драматург не планирует лично участвовать в процессе. Все дела он поручит адвокату Сергею Лабутину.

Авария с участием Николая Коляды произошла 10 июля 2017 года на дублере Сибирского тракта. Он на Renault Duster столкнулся с Hyundai Santa Fe. В результате 37-летний Кирилл Генералов, который ехал в качестве пассажира, получил травмы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью»). Коляда был признан виновным, а Генералов и Водитель Hyundai Гераскин — потерпевшими. Драматург вину признал и просил прекратить уголовное дело, заменив лишение свободы штрафом. Однако в итоге Коляда был приговорен к 1,5 годам ограничения свободы, а также 200 тысячам рублей компенсации потерпевшим.