Министр Василий Козлов проехал по Нижнему Тагилу на общественном транспорте
Члены кабинета министров проверили, как в городах Свердловской области соблюдаются ограничительные меры. Нижний Тагил посетил министр Василий Козлов, сообщает департамент информполитики.
Члены областного кабмина по поручению губернатора майские праздники совершили поездки в муниципалитеты, чтобы проверить, как свердловчане соблюдают установленный режим, обеспечены ли люди масками, выполняются ли правила безопасности в магазинах и так далее.
Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов проехался по Нижнему Тагилу на общественном транспорте, сделав за все время поездки замечания десятку пассажиров, которые входили без масок. При этом все водители, а в трамваях — и кондукторы — были в масках и перчатках.
Замгубернатора Сергей Зырянов посетил Артемовский ГО, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов совершил объезд водоемов вблизи Дегтярска, Ревды и Первоуральска, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев побывал в Свободном и ЗАТО Уральский. Директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов съездил в Верхотурье, министр образования Юрий Биктуганов — в Ачитский ГО.