Министр Василий Козлов проехал по Нижнему Тагилу на общественном транспорте

Члены областного кабмина по поручению губернатора майские праздники совершили поездки в муниципалитеты, чтобы проверить, как свердловчане соблюдают установленный режим, обеспечены ли люди масками, выполняются ли правила безопасности в магазинах и так далее.

Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов проехался по Нижнему Тагилу на общественном транспорте, сделав за все время поездки замечания десятку пассажиров, которые входили без масок. При этом все водители, а в трамваях — и кондукторы — были в масках и перчатках.