На нарушителей самоизоляции в Свердловской области составили почти 6 тысяч протоколов

Помимо мер административного воздействия – штрафа, с уральцами проводились беседы о необходимости соблюдения масочного режима и самоизоляции. Например, в Екатеринбурге горожанам было дано около двадцати тысяч разъяснений.

С 9 по 11 мая на проверки по магазинам и рынкам выезжали представители роспотребнадзора и министерства общественной безопасности. О нарушениях правоохранителям сообщали жители по горячей линии.

Помимо этого, свердловские министры в праздники совершили объезд муниципалитетов. Например, в Нижнем Тагиле с инспекцией побывал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. Чиновник отметил, что перевозчики неукоснительно соблюдают предписанные правила, чего не скажешь о пассажирах – у некоторых отсутствовали маски.