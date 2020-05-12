На нарушителей самоизоляции в Свердловской области составили почти 6 тысяч протоколов
Правоохранители в Свердловской области составили 5775 протоколов за нарушение особого режима в майские праздники, сообщает «Областная газета».
Помимо мер административного воздействия – штрафа, с уральцами проводились беседы о необходимости соблюдения масочного режима и самоизоляции. Например, в Екатеринбурге горожанам было дано около двадцати тысяч разъяснений.
С 9 по 11 мая на проверки по магазинам и рынкам выезжали представители роспотребнадзора и министерства общественной безопасности. О нарушениях правоохранителям сообщали жители по горячей линии.
Помимо этого, свердловские министры в праздники совершили объезд муниципалитетов. Например, в Нижнем Тагиле с инспекцией побывал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. Чиновник отметил, что перевозчики неукоснительно соблюдают предписанные правила, чего не скажешь о пассажирах – у некоторых отсутствовали маски.
В Свердловской области на 12 мая подтверждено 2163 случая заболевания коронавирусом. Особый режим продлён губернатором Евгением Куйвашевым до 18 мая.