В день подачи заявлений на новые выплаты на детей на портале госуслуг произошел сбой

Сегодня утром на сайте сообщалось о том, что в его работе возможны перебои. Кроме того, позднее появилось еще одно сообщение, что некоторые услуги могут быть недоступны и скоро все будет исправлено. Однако в 11.20 портал перестал работать.

При попытке зайти на главную страницу сайта высвечивается ошибка, либо отображается загрузка, но сам портал не загружается.

Кроме того, подать заявление на выплату на детей от трех до 16 лет не представляется возможным. Так как в список выплат информация о ней положена, но отсутствует кнопка для оформления заявления.

Подать заявление на новые выплаты можно и с помощью официального сайта ПФР России. Однако на портале также произошел сбой.