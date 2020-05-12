В день подачи заявлений на новые выплаты на детей на портале госуслуг произошел сбой
На портале Госуслуги, где граждане могут отправить заявления или получить другие услуги от государственных органов, произошел сбой.
Сегодня утром на сайте сообщалось о том, что в его работе возможны перебои. Кроме того, позднее появилось еще одно сообщение, что некоторые услуги могут быть недоступны и скоро все будет исправлено. Однако в 11.20 портал перестал работать.
При попытке зайти на главную страницу сайта высвечивается ошибка, либо отображается загрузка, но сам портал не загружается.
Кроме того, подать заявление на выплату на детей от трех до 16 лет не представляется возможным. Так как в список выплат информация о ней положена, но отсутствует кнопка для оформления заявления.
Подать заявление на новые выплаты можно и с помощью официального сайта ПФР России. Однако на портале также произошел сбой.
Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что на каждого ребенка от трех до 16 лет независимо от дохода и других факторов в России положена выплата в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, на каждого ребенка до трех лет положена выплата в пять тысяч рублей, которая перечисляется за три месяца — апрель, май и июнь.