На Урале возбудили дело после драки между полицейскими и нарушителями самоизоляции
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как житель Екатеринбурга оскорблял полицейских и попытался применить к ним силу, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным следователей, полицейские патрулировали улицы города для предотвращения нарушений режима самоизоляции. Во дворе одного из домов они увидели группу мужчин, которые распивали спиртные напитки и находились без масок. Правоохранители попытались выяснить данные о личностях мужчин, один из них начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в их адрес.
В СК пояснили, что намерены задержать подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти».
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