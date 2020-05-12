На Урале возбудили дело после драки между полицейскими и нарушителями самоизоляции

По данным следователей, полицейские патрулировали улицы города для предотвращения нарушений режима самоизоляции. Во дворе одного из домов они увидели группу мужчин, которые распивали спиртные напитки и находились без масок. Правоохранители попытались выяснить данные о личностях мужчин, один из них начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в их адрес.