Одноклассники выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов

Для этого ОК проанализировали посты и комментарии пользователей за последний год.

Одноклассники — соцсеть, куда люди приходят обмениваться эмоциями и обсуждать актуальные события. Пользователи нередко используют в своих публикациях и комментариях эмодзи, когда комментируют спорт.

Так, самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание (😉), грусть (😕) и победный смайл с высунутым языком ( 😜 ), а тематические смайлы в топе были замечены у тенниса (🎾) и баскетбола (🏀).

Самые часто упоминаемые эмодзи по различным видам спорта распределились следующим образом:

баскетбол: 😕, 🏀, 🙊

биатлон: 😉, 😘, 🙏🏻

боевые искусства: 💋, 😁, 😜

плавание: 🌸, ☹️, ✅

прыжки с шестом: 😕, 🙏🏻, 🔹

теннис: 😕, ✅, 🎾

фигурное катание:😕,🔥, 💢

футбол: 😜, 😊, 😕

хоккей: ⬅️, 😜, ❤️

В тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи вошли теннисистка Мария Шарапова, российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова и нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба.

Чаще всего пользователи ОК, когда пишут про Марию Шарапову, используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины: 😕,🎾, 🚓. С Юлией Ефимовой ассоциируются цветок, грусть и значок «сделано!»: 🌸, ☹️, ✅. Имя капитана сборной России Артёма Дзюбы соседствует с улыбающимся смайлом, кубком и молитвенно сложенными руками: 😊, 🏆, 🙏🏻.

ТОП-10 спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи:

Мария Шарапова, теннис (😕,🎾, 🚓 ) Юлия Ефимова, пловчиха (🌸, ☹️, ✅) Артем Дзюба, футболист (😊, 🏆, 🙏🏻) Хабиб Нурмагомедов, боец UFC (💋, 😜, 😒) Федор Емельяненко, боец смешанных боевых искусств (😁 , 😜 , 😎) Владимир Тарасенко, хоккеист (⬅️, 😮, 😕) Евгений Плющенко, фигурист (🔥, 😜, 😂) Елена Исинбаева, прыгунья с шестом (😕, 🙏🏻, 🔹) Антон Шипулин, биатлонист (😉, 😘, 🙏🏻) Алексей Швед, баскетболист (😕, 🏀, 🙊)

Топ из спортсменов по каждому виду спорта:

Фигурное катание

Евгений Плющенко (🔥, 😜, 😂), Евгения Медведева (💢, ✨, 👨), Алина Загитова ( 😕, 👨, 😳)

Футбол

Андрей Аршавин (😕, 😉, 👨), Игорь Акинфеев (😜, 👨, 😛), Артём Дзюба (😊, 🏆, 🙏🏻)

Хоккей

Владимир Тарасенко (⬅️, 😮, 😕), Александр Овечкин (❤️, 😕, 🤩), Павел Дацюк (😜, 😊, 🙏🏻)

Теннис

Мария Шарапова (😕, 🎾, 🚓), Светлана Кузнецова (😕, 👨, 🌹), Марат Сафин (✅, 🍒, 😕)