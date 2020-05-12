Организаторы «Бессмертного полка» рассказали о загрузке на сайт фотографий нацистов

В исполкоме общественного движения «Бессмертный полк России» рассказали, что неизвестные отправляли на сайт анкеты с фотографиями офицеров вермахта. Также онлайн-платформу несколько раз атаковали хакеры. 9 мая с 6.00 до 9.00 на сайт поступило 90 миллионов запросов, что составляет примерно 18,5 тысячи запросов в секунду. По этой причине некоторое время сайт не работал.