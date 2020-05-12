Организаторы «Бессмертного полка» рассказали о загрузке на сайт фотографий нацистов
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Организаторы акции «Бессмертный полк» рассказали, что планируют передать в Следственный комитет IP-адреса, с которых на сайт приходили анкеты с фотографиями нацистов, пишет ТАСС.
В исполкоме общественного движения «Бессмертный полк России» рассказали, что неизвестные отправляли на сайт анкеты с фотографиями офицеров вермахта. Также онлайн-платформу несколько раз атаковали хакеры. 9 мая с 6.00 до 9.00 на сайт поступило 90 миллионов запросов, что составляет примерно 18,5 тысячи запросов в секунду. По этой причине некоторое время сайт не работал.
Атаки велись с 646 уникальных ip-адресов, 60% из них зарегистрированы на территории европейских стран (в Германии, Нидерландах, Финляндии и Украине), а также на территории Азии, России и Северной Америки.
Кроме того, председатель штаба движения «Волонтеры Победы» также рассказала, что сайт движения подвергся хакерской атаке.
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