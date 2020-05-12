Полная изоляция, день сорок второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле министр прокатился на общественном транспорте, проводится санобработка улиц, а волонтеры помогают пенсионерам. Что еще интересного произошло в Нижнем Тагиле за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня в России наступил первый день подачи заявлений на выплаты на детей, о которых вчера заявил Владимир Путин — это выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, а также по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь на детей до трех лет. Однако сайты Госуслуг и Пенсионного Фонда весь день дают сбои.
В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Так, за последние сутки было подтверждено 11 новых случаев заражения. Общее число зараженных составило 58 человек.
Однако на карте Роспотребнадзора отображено 63 случая.
Кроме того, Роспотребнадзор перестал предоставлять статистику о количествах тестирования на коронавирус в Нижнем Тагиле, только общее количество по Свердловской области.
Сегодня члены кабинета министров проверяли в городах Свердловской области соблюдение ограничительных мер. В Нижнем Тагиле побывал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. Он прокатился в общественном транспорте.
В группе «Дороги без дураков» во «Вконтакте» сообщается, что ежедневная дезинфекция общественных мест продолжается. Накануне санобработка была проведена на ГГМ.
Кроме того, в группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» появилось видео, как двое молодых людей в период самоизоляции забрались на крышу и отдыхали там.
Волонтеры медицинского колледжа продолжают активную работу и делятся своими успехами на странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня волонтеры-медики Нижнетагильского отделения оказали помощь пожилым людям по доставке продуктов и лекарственных средств от постоянных заявителей по горячей линии #ОНФ #волонтерымедики #сднемпобеды #спасибозапобеду #спасибозамирноенебо #асмр #сомк #сомкнт #семьявм #мывместе #онфпомощь
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составил 2,9 балла. Это значит, что на улицах достаточно много людей. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и не может быть использована для оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области за последние сутки количество случаев заболевания коронавирусом составило 211 человек. При этом общее число превысило 2,1 тысячи человек.