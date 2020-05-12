Полная изоляция, день сорок второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня в России наступил первый день подачи заявлений на выплаты на детей, о которых вчера заявил Владимир Путин — это выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, а также по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь на детей до трех лет. Однако сайты Госуслуг и Пенсионного Фонда весь день дают сбои.

В день подачи заявлений на новые выплаты на детей на портале госуслуг произошел сбой

В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Так, за последние сутки было подтверждено 11 новых случаев заражения. Общее число зараженных составило 58 человек.

Однако на карте Роспотребнадзора отображено 63 случая.

На карте Роспотребнадзора зафиксировано 63 случая коронавируса в Нижнем Тагиле

Кроме того, Роспотребнадзор перестал предоставлять статистику о количествах тестирования на коронавирус в Нижнем Тагиле, только общее количество по Свердловской области.

Роспотребнадзор перестал предоставлять данные о тестировании тагильчан на COVID-19

Сегодня члены кабинета министров проверяли в городах Свердловской области соблюдение ограничительных мер. В Нижнем Тагиле побывал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. Он прокатился в общественном транспорте.

Министр Василий Козлов проехал по Нижнему Тагилу на общественном транспорте

В группе «Дороги без дураков» во «Вконтакте» сообщается, что ежедневная дезинфекция общественных мест продолжается. Накануне санобработка была проведена на ГГМ.

Кроме того, в группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» появилось видео, как двое молодых людей в период самоизоляции забрались на крышу и отдыхали там.

Отдыхают на крыше Видео Видео: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Волонтеры медицинского колледжа продолжают активную работу и делятся своими успехами на странице в Instagram.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составил 2,9 балла. Это значит, что на улицах достаточно много людей. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и не может быть использована для оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за последние сутки количество случаев заболевания коронавирусом составило 211 человек. При этом общее число превысило 2,1 тысячи человек.