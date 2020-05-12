Роспотребнадзор: для работы парикмахерских будут смягчать требования при пандемии

По словам Титова такие изменения в рекомендациях Роспотребнадзора согласилась внести глава ведомства Анна Попова. Ранее требовалось, чтобы в помещении обслуживался либо только один человек, либо для каждого клиента было необходимо предоставить изолированный кабинет. Большинство салонов красоты и парикмахерских таких возможностей не имеют.

Поэтому во время онлайн-совещания представители данной сферы бизнеса предложили внести некоторые коррективы в рекомендации – например, ограничиваться дистанцией в полтора метра или оградить клиентов друг от друга ширмой.