Роспотребнадзор: для работы парикмахерских будут смягчать требования при пандемии
Парикмахерские и салоны красоты смогут работать при эпидемии коронавируса по смягчённым требованиям. Об этом заявил бизнес-омбудсмена Борис Титов, пишут «Новые Известия».
По словам Титова такие изменения в рекомендациях Роспотребнадзора согласилась внести глава ведомства Анна Попова. Ранее требовалось, чтобы в помещении обслуживался либо только один человек, либо для каждого клиента было необходимо предоставить изолированный кабинет. Большинство салонов красоты и парикмахерских таких возможностей не имеют.
Поэтому во время онлайн-совещания представители данной сферы бизнеса предложили внести некоторые коррективы в рекомендации – например, ограничиваться дистанцией в полтора метра или оградить клиентов друг от друга ширмой.
По словам бизнесменов, уровень дезинфекции в их отрасли всегда был на высоком уровне – рабочие места имеют сертификацию, проветриваются и обеззараживаются в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.