Свердловский минздрав закупает жизненно важные лекарства по максимальной цене

Заказы на поставку препаратов достались четырем компаниям. Среди них есть крупные федеральные производители.

В общей сложности сумма торгов по итогам шести конкурсов составила 146,5 миллионов рублей. Еще в восьми конкурсах поставщика не определили.

С начала апреля областным минздравом было выставлено 16 тендеров на поставку препаратов из списка жизненно необходимых. Из бюджета на эти цели было выделено 457,1 миллионов рублей.

По итогам шести аукционов ООО «Компания Лига-7» получит 23,8 миллиона рублей за поставку этравирина, ООО «Витаспектр» — 39,7 миллионов рублей за шприцы инсулина, АО «Р-Фарм» — 42,7 миллиона рублей за поставку ралтегравира (применяется для лечения ВИЧ) и парикальцитола (коррекция метаболизма костной и хрящевой ткани), а также ООО «Экофарм Плюс» — 40 миллионов рублей за поставку шприцов инсулина.