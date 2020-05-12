В Екатеринбурге активисты высадили в парке УрГУПС деревья взамен вырубленных
Сегодня, 11:42ОбществоФото: страница Константина Киселева Вконтакте
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Вчера, 11 мая, экологическими активистами в екатеринбургском парке УрГУПС были высажены деревья в парке, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
В общей сложности было высажено 47 деревьев. Среди них ели, сосны, клёны, яблони, вязы, ивы, ясен и другие деревья. Ранее там из-за строительства бассейна были вырублены посадки.
Акция проводилась без согласования с руководством ВУЗа, но охранники и полицейские не стали вмешиваться в действия активистов.
Более того, к активистам для поддержки прибыл депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв. Он предупредил охранников ВУЗа, что посадки переданы им для охраны.
Предупредил под запись, так как один из альтернативно одаренных охранников вслух начал обещать, что, как только люди уйдут, то деревья он тут же повыдергает, — написал Константин Киселёв на своей странице ВКонтакте.
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