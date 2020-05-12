В Екатеринбурге активисты высадили в парке УрГУПС деревья взамен вырубленных

В общей сложности было высажено 47 деревьев. Среди них ели, сосны, клёны, яблони, вязы, ивы, ясен и другие деревья. Ранее там из-за строительства бассейна были вырублены посадки.

Акция проводилась без согласования с руководством ВУЗа, но охранники и полицейские не стали вмешиваться в действия активистов.

Более того, к активистам для поддержки прибыл депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв. Он предупредил охранников ВУЗа, что посадки переданы им для охраны.