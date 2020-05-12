В Екатеринбурге пациенты поликлиники выстроились в очередь, чтобы закрыть больничные
Сегодня, 16:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В екатеринбургской поликлинике ЦГБ № 3 12 мая собралась очередь из 20 человек. Пациенты пришли закрыть или продлить больничный лист, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Жительница Екатеринбурга рассказала, что она обратилась за медпомощью 6 мая. На прием она тогда попала без очереди, в здание прошла через отдельный вход, так как у нее была высокая температура и кашель. Врач назначил лечение и отправил женщину домой. 8 мая врач осмотрел ее на дому и сказал, чтобы она приходила на прием в поликлинику 12 мая.
Видимо, не меня одну отправили на очный прием. В очереди были и те, кому нужно закрыть больничный, и люди с симптомами ОРВИ, рассказала женщина.
В пресс-службе управления здравоохранения города пояснили, что больницы пока не перешли на обычный режим работы, люди, пришедшие закрывать или продлевать больничный, этого делать не должны. Все документы должны оформляться на дому.
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