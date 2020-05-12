В Екатеринбурге пациенты поликлиники выстроились в очередь, чтобы закрыть больничные

Жительница Екатеринбурга рассказала, что она обратилась за медпомощью 6 мая. На прием она тогда попала без очереди, в здание прошла через отдельный вход, так как у нее была высокая температура и кашель. Врач назначил лечение и отправил женщину домой. 8 мая врач осмотрел ее на дому и сказал, чтобы она приходила на прием в поликлинику 12 мая.