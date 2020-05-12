В екатеринбургском госпитале ветеранов коронавирусом заразились 60 медиков

Сотрудники учреждения рассказали, что около 40 врачей и медсестер лежат в ГКБ №24, остальные в других больницах города.

Там больше всего, потому что туда массово увезли из 12-го отделения, где заболел почти весь медперсонал, рассказал врач.

Медик пояснил, что в скором времени в госпитале некому будет работать.

Когда-то говорили, что мы, врачи, будем выходить по одному на шесть пациентов — сейчас если будет по одному доктору на отделение, и то хорошо, .говорит врач