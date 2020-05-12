В екатеринбургском госпитале ветеранов коронавирусом заразились 60 медиков
Сегодня, 17:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге у 60 сотрудников свердловского госпиталя ветеранов подтвердился коронавирус, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Сотрудники учреждения рассказали, что около 40 врачей и медсестер лежат в ГКБ №24, остальные в других больницах города.
Там больше всего, потому что туда массово увезли из 12-го отделения, где заболел почти весь медперсонал, рассказал врач.
Медик пояснил, что в скором времени в госпитале некому будет работать.
Когда-то говорили, что мы, врачи, будем выходить по одному на шесть пациентов — сейчас если будет по одному доктору на отделение, и то хорошо, .говорит врач
Ранее самая массовая вспышка заболевания произошла в ЦГКБ №1, однако большинство заразившихся там были пациентами медучреждения, а не сотрудниками.
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