В Нижнем Тагиле два водителя мотоблоков нарушили правила дорожного движения

Рейды прошли с 9 по 11 мая. В ходе проверок было выявлено три факта управления автомобилем водителями, не имеющими на это права, четыре человека сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, 11 мая два водителя мотоблоков привлечены к ответственности. Один из них перевозил в мотоблоке людей, второй — управлял мотоблоком в состоянии опьянения. Оба мотоблока с помощью автоэвакуатора были помещены на штрафную стоянку.