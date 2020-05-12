В Нижнем Тагиле два водителя мотоблоков нарушили правила дорожного движения
Сегодня, 16:31ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле и ГГО сотрудники ГИБДД выявили восемь грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Рейды прошли с 9 по 11 мая. В ходе проверок было выявлено три факта управления автомобилем водителями, не имеющими на это права, четыре человека сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
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Кроме того, 11 мая два водителя мотоблоков привлечены к ответственности. Один из них перевозил в мотоблоке людей, второй — управлял мотоблоком в состоянии опьянения. Оба мотоблока с помощью автоэвакуатора были помещены на штрафную стоянку.
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