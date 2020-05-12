В Нижнем Тагиле найдена пропавшая 86-летняя пенсионерка

Она была найдена сегодня утром в районе поселка Старатель. Как сообщили АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», женщину обнаружила сотрудница полиции, проезжавшая мимо ТЦ DEPO.

По словам представителей поискового отряда, вчера женщину искали до поздней ночи на Вагонке. Волонтеры дошли до тубдиспансера, а также осмотрели 25-й квартал. В поисках участвовало более 15 человек.

Ранее сообщалось, что тагильчанка не уходила из дома, но у нее имелись проблемы с памятью. На данный момент пенсионерка находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.