В Нижнем Тагиле найдена пропавшая 86-летняя пенсионерка
Сегодня, 10:45ОбществоФото: группа поискового отряда "Скорпион" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле найдена пропавшая 86-летняя пенсионерка, сообщает поисковой отряд «Скорпион» на своей странице «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Она была найдена сегодня утром в районе поселка Старатель. Как сообщили АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», женщину обнаружила сотрудница полиции, проезжавшая мимо ТЦ DEPO.
По словам представителей поискового отряда, вчера женщину искали до поздней ночи на Вагонке. Волонтеры дошли до тубдиспансера, а также осмотрели 25-й квартал. В поисках участвовало более 15 человек.
Ранее сообщалось, что тагильчанка не уходила из дома, но у нее имелись проблемы с памятью. На данный момент пенсионерка находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, женщина пропала 9 мая. Около 16.00 она ушла из дома в районе улицы Заводской.
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