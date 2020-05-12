В поселке Кирпичном в строящемся храме почтили память жертв Тагиллага

В мероприятии приняли участие клирик храма, священник Алексий Исмагилов, а также сестры монастыря — инокиня Сергия и послушница Иулия. Кроме того, на богослужении присутствовали несколько прихожан.

В ходе служения зачитали молебен с чтением акафиста мученикам за веру ХХ века и литию об усопших, которые были невинно убиты в лагерях и ссылках.