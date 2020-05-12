В поселке Кирпичном в строящемся храме почтили память жертв Тагиллага
Сегодня, 15:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В прошлое воскресенье, 10 мая, в поселке Кирпичном, расположенном под Нижним Тагилом, прошло богослужение в строящемся храме-памятнике жертвам Тагиллага, сообщает «Православная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии приняли участие клирик храма, священник Алексий Исмагилов, а также сестры монастыря — инокиня Сергия и послушница Иулия. Кроме того, на богослужении присутствовали несколько прихожан.
В ходе служения зачитали молебен с чтением акафиста мученикам за веру ХХ века и литию об усопших, которые были невинно убиты в лагерях и ссылках.
Во время богослужения в храме появились разноцветные бабочки, что сделало богослужение в честь Великой Победы сильным и значимым.
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