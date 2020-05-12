В России предложили наказывать чиновников штрафами за хамство

Проект был внесен главой комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

В тексте отмечается, что за оскорбление государственному или муниципальному служащему может быть назначено наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей или его могут дисквалифицировать сроком до одного года.

Если нарушение совершается повторно, то штраф увеличивается до 100-150 тысяч рублей, либо в качестве наказания будет применяться лишение права занимать должности госслужбы сроком до двух лет.