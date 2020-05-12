В России предложили наказывать чиновников штрафами за хамство
В Государственную думу России был внесен законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за хамство. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Проект был внесен главой комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
В тексте отмечается, что за оскорбление государственному или муниципальному служащему может быть назначено наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей или его могут дисквалифицировать сроком до одного года.
Если нарушение совершается повторно, то штраф увеличивается до 100-150 тысяч рублей, либо в качестве наказания будет применяться лишение права занимать должности госслужбы сроком до двух лет.
Напомним, ранее резонансная история произошла в Свердловской области, когда чиновница Ольга Глацких заявила, что государство не просило людей рожать. После этого она была уволена со своего поста в областном департаменте. Позднее, в апреле 2019 года она оскорбила журналистов, разместив пост в своих социальных сетях. В нем она назвала их падальщиками, а СМИ «дешево-туалетными».