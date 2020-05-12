В суд подан иск о банкротстве тезки экс-главы избиркома Свердловской области

8 мая заявление о банкротстве было направлено Сбербанком России. В пресс-службе банка заявили, что данный иск не комментируется.

На данный момент в деле не указан ИНН и иная информация о должнике, которая позволила бы подтвердить, что речь идет именно о бывшем главе избиркома. Кроме того, не указывается и сумма долга.