В суд подан иск о банкротстве тезки экс-главы избиркома Свердловской области
Сегодня, 09:19ОбществоФото: pixabay.com
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В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве полного тезки экс-главы избирательной комиссии региона Владимира Мостовщикова, сообщает Znak со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
8 мая заявление о банкротстве было направлено Сбербанком России. В пресс-службе банка заявили, что данный иск не комментируется.
На данный момент в деле не указан ИНН и иная информация о должнике, которая позволила бы подтвердить, что речь идет именно о бывшем главе избиркома. Кроме того, не указывается и сумма долга.
Владимир Мостовщиков являлся руководителем избирательной комиссии Свердловской области в течение 17 лет. Он покинул ее в 2012 году из-за травмы позвоночника. В 2013–2014 году он возглавлял Уставный суд региона. Позднее он ушел в отставку, так как достиг предельного возраста.
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