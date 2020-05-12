Власти Свердловской области обсудили этапы выхода из режима самоизоляции

На совещании специалисты отметили, что, несмотря на напряженную ситуацию, в регионе сохраняется низкий уровень смертности от коронавируса. Куйвашев пояснил, что формируется план по выходу из ограничительного режима. Также он отметил, что для ослабления мер важны показатели распространения заболевания, наличие коек в медучреждениях и их обеспеченность оборудованием.

Готовясь к снятию ограничений, мы ориентируемся на позицию, озвученную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: этот процесс должен быть очень аккуратным, продуманным и взвешенным. Важно не допустить откатов на исходные позиции, всплеска заболеваемости, сказал губернатор.

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, что послабление мер может начаться с того, что свердловчанам разрешат гулять в парках и заниматься спортом на улице.