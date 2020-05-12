Запущенный Минкомсвязью сервис по оформлению выплат «упал» вслед за Госуслугами

11 мая Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране предложил ввести единоразовые выплаты на каждого ребёнка с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Сообщалось, что подать документы для оформления дополнительного денежного пособия можно через портал Госуслуг и Пенсионный фонд.

12 мая Минкомсвязь через пресс-службу отчиталось о запуске соответствующего сервиса по выплатам. Однако, как сообщают наши читатели, платформа не работает по аналогии с Госуслугами – утром на портале произошёл сбой. При переходе по ссылке, указанной на сайте ведомства, posobie16.gosuslugi.ru, страница «висит» и не загружается.