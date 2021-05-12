49 миллионов выделено на питание пациентов в ГБ № 1 Нижнего Тагила

Сумма контракта рассчитывается по койко-дням. За указанный период необходимо поставить питание для 240 154 пациентов. Средняя стоимость на день составляет 205 рублей. Меню должно быть в ассортименте согласно утвержденному семисуточному рациону и соответствовать требованиям санитарного законодательства. Отмечается, что меню утверждено по общему, щадящему и эндокринному вариантам диеты.