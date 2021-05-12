49 миллионов выделено на питание пациентов в ГБ № 1 Нижнего Тагила

49 миллионов выделено на питание пациентов в ГБ № 1 Нижнего Тагила
49 миллионов выделено на питание пациентов в ГБ № 1 Нижнего Тагила
Сегодня, 12:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
49 миллионов рублей выделено на питание пациентов в ГБ № 1 на улице Максарева, 5 в Нижнем Тагиле.

Заявки от поставщиков принимаются до 27 мая, итоги тендера будут подведены 31 мая.

Услуги необходимо оказывать с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года. Готовые блюда для 11 отделений нужно доставлять в помещения пищеблока медучреждения. Услуга должна оказывается ежедневно, включая нерабочие, выходные и праздничные дни. Поставщик должен иметь декларацию о соответствии Таможенного союза с перечнем продуктов питания.

Сумма контракта рассчитывается по койко-дням. За указанный период необходимо поставить питание для 240 154 пациентов. Средняя стоимость на день составляет 205 рублей. Меню должно быть в ассортименте согласно утвержденному семисуточному рациону и соответствовать требованиям санитарного законодательства. Отмечается, что меню утверждено по общему, щадящему и эндокринному вариантам диеты.

В каждую передачу питания поставщик должен предоставить одну дополнительную порцию каждого блюда для каждого отделения для проверки качества. Работники должны иметь санитарные книжки.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний транспортировка должна осуществляться в чистом спецтранспорте. Кузов автомобиля изнутри должен быть обит материалом, легко поддающимся санитарной обработке, и оборудован стеллажами.

Температура готовых блюд при доставке должна быть:

  • первых блюд – не ниже 75°С;
  • вторых блюд – не ниже 65°С;
  • холодных блюд и напитков - от 7°С до 14°С.

Договор вступает в силу с 01 июля 2021 года и действует по 30 июня 2023 года.

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