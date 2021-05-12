49 миллионов выделено на питание пациентов в ГБ № 1 Нижнего Тагила

Заявки от поставщиков принимаются до 27 мая, итоги тендера будут подведены 31 мая.
Услуги необходимо оказывать с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года. Готовые блюда для 11 отделений нужно доставлять в помещения пищеблока медучреждения. Услуга должна оказывается ежедневно, включая нерабочие, выходные и праздничные дни. Поставщик должен иметь декларацию о соответствии Таможенного союза с перечнем продуктов питания.
Сумма контракта рассчитывается по койко-дням. За указанный период необходимо поставить питание для 240 154 пациентов. Средняя стоимость на день составляет 205 рублей. Меню должно быть в ассортименте согласно утвержденному семисуточному рациону и соответствовать требованиям санитарного законодательства. Отмечается, что меню утверждено по общему, щадящему и эндокринному вариантам диеты.
В каждую передачу питания поставщик должен предоставить одну дополнительную порцию каждого блюда для каждого отделения для проверки качества. Работники должны иметь санитарные книжки.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний транспортировка должна осуществляться в чистом спецтранспорте. Кузов автомобиля изнутри должен быть обит материалом, легко поддающимся санитарной обработке, и оборудован стеллажами.
Температура готовых блюд при доставке должна быть:
Договор вступает в силу с 01 июля 2021 года и действует по 30 июня 2023 года.