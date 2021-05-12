Более 700 пожаров произошло за «майские каникулы» в Свердловской области

Более 700 пожаров произошло за «майские каникулы» в Свердловской области
Более 700 пожаров произошло за «майские каникулы» в Свердловской области
Сегодня, 14:07ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Свыше 700 пожаров произошло за «майские каникулы» в Свердловской области, в которых погибли 7 человек. Основное количество возгораний пришлось на горение мусора и сухой травы.

В период с 1 по 10 мая 2021 года в регионе случилось 733 пожара, в результате которых погибли 7 человек, а еще 6 получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом большая часть пожаров — 529 произошла из-за возгорания мусора и сухой травы на отрытых площадках. 462 пожара зарегистрировано на территории городов, остальные — в сельской местности.

102 пожара произошло в жилом секторе, из них 30 пожаров в жилых домах, 26 в садовых домиках, 13 в надворных постройках, остальные пожары приходятся на бани и гаражи, уточнили в ведомстве.

Согласно отчету спасателей, причиной 85% пожаров стало неосторожного обращения с огнем. В 5% случаев возгорание произошло в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Еще 3% приходится на нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

В рамках профилактических рейдов, организованных на Среднем Урале в период «майских каникул» в отношении правонарушителей составлено 457 протоколов об административном правонарушении, предусматривающих штрафные санкции. Возбуждены 18 административных расследований по выяснению причин и обстоятельств пожаров.

Напомним, предупреждение о пожарах в Свердловской области продлили на 11 — 14 мая. В регионе ожидается сухая погода, способствующая высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

Материалы по теме:
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