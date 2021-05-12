Борис Титов вступился за жадные корпорации в споре с Мишустиным

Борис Титов вступился за жадные корпорации в споре с Мишустиным
Борис Титов вступился за жадные корпорации в споре с Мишустиным
Сегодня, 22:14ОбществоФото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предпринял попытку оправдания корпораций и торговых сетей, резко поднявших цены на продукты.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов высказался в защиту крупного бизнеса после слов премьер-министра Михаила Мишустина о жадных компаниях, которые подняли цены на ряд социально значимых продуктов, пишет NewsNN.

Ранее премьер-министр, выступая в Государственной думе, подверг критике некоторые крупнейшие компании и торговые сети за их жадность. Как подчеркнул Михаил Мишустин, действия посредников на рынке продовольствия обусловили неконтролируемый рост цен в рознице на сахар, подсолнечное масло и другие категории товаров.

«Важно выделить еще одну причину, почему фиксируется рост цен. Это жадность некоторых производителей и торговых сетей», - выразил свое видение ситуации Мишустин.

При этом руководитель Кабмина отметил, что у правительства есть много инструментов, позволяющих сдерживать такое поведение корпораций.

В свою очередь Борис Титов попытался защитить торговые сети и других посредников, забирающих большой процент прибыли в цепочке продуктовых поставок. Как пояснил бизнес-омбудсмен, это всего лишь проявление законов рынка.

«Речь не о жадности – так действует закон рыночной экономики, бизнес всегда желает нарастить прибыль по максимуму», - сказал Титов.

Таким образом, как полагает бизнес-омбудсмен, компании, которые в отличие от аграриев ничего не производят, обладают правом накрутки цен по своему желанию, чтобы получать прибыль от простых потребителей. Учитывая то, что больший сегмент рынка продуктового ретейла в России поделен между несколькими крупными игроками, у покупателей нет другого выбора, кроме как идти на поводу у федеральных торговых сетей и продолжать способствовать получению доходов посредниками. Последние к тому же в основном зарегистрированы в странах Европы и имеют офшорные счета. И это, уверен бизнес-омбудсмен, вполне честная ситуация.

При этом высказываний в таком ключе можно было ждать от человека, который пять лет назад боролся за малый бизнес, а в феврале этого года выступил с инициативой отмены в стране института индивидуальных предпринимателей. Титов считает, что имеется «некая нелогичность» в том, что ИП разрешается снимать средства со своих счетов, не уплачивая налоги.

В результате последние слова Титова только продолжают тенденцию, в соответствии с которой уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ превращается в уполномоченного, защищающего интересы самых крупных компаний.

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