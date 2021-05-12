Борис Титов вступился за жадные корпорации в споре с Мишустиным

Таким образом, как полагает бизнес-омбудсмен, компании, которые в отличие от аграриев ничего не производят, обладают правом накрутки цен по своему желанию, чтобы получать прибыль от простых потребителей. Учитывая то, что больший сегмент рынка продуктового ретейла в России поделен между несколькими крупными игроками, у покупателей нет другого выбора, кроме как идти на поводу у федеральных торговых сетей и продолжать способствовать получению доходов посредниками. Последние к тому же в основном зарегистрированы в странах Европы и имеют офшорные счета. И это, уверен бизнес-омбудсмен, вполне честная ситуация.