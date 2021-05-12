Дирижер филармонии Нижнего Тагила получил звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Владимир Капкан является одним из основателей Нижнетагильской филармонии. На протяжении долгого времени возглавлял оркестр «Тагильские гармоники». Владимир Капкан работал в должности управления культуры городской администрации с 2005 по 2016, но решил вернуться к творчеству.