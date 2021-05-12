Дирижер филармонии Нижнего Тагила получил звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Дирижер филармонии Нижнего Тагила получил звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Дирижер филармонии Нижнего Тагила получил звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Сегодня, 18:57ОбществоОльга ДайбоваФото: Нижнетагильская филармония
Дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан 11 мая был удостоен почетного звания за заслуги в развитии культуры и искусства.

Главному дирижеру Нижнетагильской филармонии Владимиру Капкану указом Президента Владимира Путина от 11 мая присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», сообщили TagilCity.ru в филармонии.

Владимир Капкан является одним из основателей Нижнетагильской филармонии. На протяжении долгого времени возглавлял оркестр «Тагильские гармоники». Владимир Капкан работал в должности управления культуры городской администрации с 2005 по 2016, но решил вернуться к творчеству.

Главный дирижер, дирижер оркестра «Демидов-камерата» успешно направляет филармонические коллективы на решение творческих задач и поднимает Нижний Тагил на симфонический уровень музыкальной культуры, отмечают в филармонии.

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