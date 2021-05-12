Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила

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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено главному дирижеру МАУК «Нижнетагильская филармония» Владимиру Капкану. Соответствующий указ подписал 11 мая президент РФ Владимир Путин. Тагильчанина отметили за вклад в развитие отечественного искусства, сохранение традиционных музыкальных ценностей и организацию деятельности творческих коллективов и муниципальной филармонии.
Конечно, я испытываю радость, что дело, которое мы затеяли более 25 лет назад, живет и развивается,заявил Владимир Капкан.
Свердловский драматург Олег Богаев и режиссер — художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин получили премии губернатора Свердловской области за достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Оба работника культуры были удостоены премии за создание спектакля «Демидовы. Версия».
Напомним, 4 февраля стало известно, что два проекта из Нижнего Тагила были номинированы на губернаторскую премию. Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы». Всего в 2020 году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы.