Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила, работающие в сфере музыкального и театрального искусства, получили высокие оценки на уровне федерации и региона, сообщает пресс-служба администрации города.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено главному дирижеру МАУК «Нижнетагильская филармония» Владимиру Капкану. Соответствующий указ подписал 11 мая президент РФ Владимир Путин. Тагильчанина отметили за вклад в развитие отечественного искусства, сохранение традиционных музыкальных ценностей и организацию деятельности творческих коллективов и муниципальной филармонии.

Конечно, я испытываю радость, что дело, которое мы затеяли более 25 лет назад, живет и развивается,заявил Владимир Капкан.

Свердловский драматург Олег Богаев и режиссер — художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин получили премии губернатора Свердловской области за достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Оба работника культуры были удостоены премии за создание спектакля «Демидовы. Версия».

Напомним, 4 февраля стало известно, что два проекта из Нижнего Тагила были номинированы на губернаторскую премию. Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы». Всего в 2020 году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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