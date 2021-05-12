Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила

Напомним, 4 февраля стало известно, что два проекта из Нижнего Тагила были номинированы на губернаторскую премию. Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы». Всего в 2020 году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы.