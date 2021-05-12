Избивший дедушку в екатеринбургской больнице сбежал от полиции на такси

Избивший дедушку в екатеринбургской больнице сбежал от полиции на такси
Избивший дедушку в екатеринбургской больнице сбежал от полиции на такси
Сегодня, 09:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Избивший 82-летнего дедушку в екатеринбургской больнице № 23 сбежал от полиции на такси и чуть не устроил ДТП и угрожал водителю.

О том, как пациент больницы скрывался после нападения на пожилого соседа по палате, рассказал Е1 таксист, который его подвозил.

Водитель принял заказ в Кушву в двенадцатом часу ночи. Когда он приехал к 23 больнице, там его ожидал мужчина на костылях, обе ноги у которого были в гипсе. Неизвестный сразу запросил купить ему алкоголь, пообещав, что расплатится в Кушве.

По дороге к месту назначения 36-летний пассажир рассказал, как избил пенсионера, а также то, что он скрывается от стражей правопорядка.

В какой-то момент пассажир начал себя неадекватно вести. По дороге недалеко от Невьянска он внезапно схватился за руль и дернул его вправо, тем самым чуть не спровоцировав ДТП.

Мы с ним чуть не разбились. Я вовремя успел среагировать, остановился, вышел… Ну что с ним сделать, он не ходит? Я успокоился, он извинился. Едем дальше, рассказал таксист.

Он также отметил, что пассажир угрожал ему и в целом «вел себя отвратно просто».

По завершению поездки в Кушве за мужчину расплатилась бабушка. А водитель связался с полицией и сыном пострадавшего в больнице 82-летнего дедушки.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, в ночь на 9 мая 82-летнего пенсионера избили прямо в больнице в Екатеринбурге. На пенсионер напал сосед по палате, который отмечал праздник и употреблял спиртное.

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