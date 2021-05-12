Избивший детей майор написал заявление на мать одного из мальчиков в Екатеринбурге

По словам женщины, Шокодько заявил, что она угрожала ему физической расправой. Однако следователи не стали возбуждать уголовное дело.
Женщина рассказала, что на данный момент следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР так и не ответил на заявление, которое она подала 18 марта из-за инцидента, который произошел с ее ребенком и майором. Также реакции не последовало и на заявление родителей второго пострадавшего мальчика, пишет Znak.
Почему нужно принимать меры только тогда, когда убиты дети? То есть когда их просто на улицах избивают — это не так страшно. Живые же — что вы возмущаетесь,отметила женщина.
Напомним, женщина рассказала, что 18 марта ее 13-летний ребенок вместе с другом перебежали дорогу перед автомобилем майора в Екатеринбурге. По словам свердловчанки, мужчина, надев капюшон, сначала бил мальчиков головами друг о друга, а потом бил их по лицу и голове.