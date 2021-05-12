Мамонты за миллион рублей «поселятся» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Мамонты за миллион рублей «поселятся» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Мамонты за миллион рублей «поселятся» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:51ОбществоФото: pixabay.com
Фигурки мамонтов появятся в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле. Мэрия согласовала их покупку МУП ТДС у предпринимателя за 1,15 миллиона рублей.

Постановление о приобретении топиарных фигур мамонтов МУП «Таглидорстроем» было опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила. Их установят в парке на Муринских прудах в районе ГГМ в Нижнем Тагиле.

Сумма покупки 1,15 миллиона рублей. Произведения будут приобретены у индивидуального предпринимателя Сторожилова.

Согласно документу, директор МУП ТДС Игорь Васильев в течение 10 дней с момента подписания договора должен будет предоставить копии мэрии.

Напомним, 29 декабря 2020 года сообщалось, как в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появилась трехметровая фигура оленя. Скульптура была изготовлена и установлена по распоряжению мэрии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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