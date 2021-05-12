Мать девочки из шкафа из Карпинска ограничили в звонках и интернете

Мать девочки из шкафа из Карпинска ограничили в звонках и интернете
Мать девочки из шкафа из Карпинска ограничили в звонках и интернете
Сегодня, 21:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Матери девочки из шкафа, Юлии Зыковой, которая обвиняется в покушении на убийство, запретили пользоваться интернетом на весь период следствия. Об этом заявил председатель городского суда Вера Базуева.

Также женщина не может покидать пределы дома в период с 22.00 до 06.00 следующего дня и общаться с лицами, которые определены органами предварительного следствия. В том числе она не должна связываться с ними по телефону или интернету, пишет «КП-Екатеринбург».

На данный момент следователи СКР ожидают заключение медицинской экспертизы для того, чтобы понять, насколько тяжелый вред был нанесен здоровью Полины.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, которая подтвердила родственную связь. В марте Юлия Зыкова была признана вменяемой. Теперь она предстанет перед судом.

Материалы по теме:
карпинскследствиеЕкатеринбургдевочка из шкафа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы