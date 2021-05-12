Мать девочки из шкафа из Карпинска ограничили в звонках и интернете

Матери девочки из шкафа, Юлии Зыковой, которая обвиняется в покушении на убийство, запретили пользоваться интернетом на весь период следствия. Об этом заявил председатель городского суда Вера Базуева.

Также женщина не может покидать пределы дома в период с 22.00 до 06.00 следующего дня и общаться с лицами, которые определены органами предварительного следствия. В том числе она не должна связываться с ними по телефону или интернету, пишет «КП-Екатеринбург». На данный момент следователи СКР ожидают заключение медицинской экспертизы для того, чтобы понять, насколько тяжелый вред был нанесен здоровью Полины. Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, которая подтвердила родственную связь. В марте Юлия Зыкова была признана вменяемой. Теперь она предстанет перед судом. Мать девочки из шкафа из Карпинска признали вменяемой

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